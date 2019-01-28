Похищенная картина Куинджи не была застрахована на время экспозиции

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым", которая была похищена в воскресенье из Третьяковской галереи, была застрахована только на случай ущерба при транспортировке.

"Для страхователей в первую очередь была интересна транспортировка, перевозка указанных картин, когда они выезжали и выставлялись в других музеях", - сказала представитель якутской страховой компании "Стерх" телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"То, что она находилась в Третьяковской галерее, они это не застраховали - данную картину", - отметила она.

"Если бы при перевозке с данной картиной что-либо случилось, то это был бы страховой случай", - добавила представитель СК "Стерх".

Ранее сообщалось, что картина была застрахована в "Стерхе" на время выставки.

Картина была украдена в воскресенье вечером из зала Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей. Было возбуждено уголовное дело.

Утром в понедельник похитителя задержали в Московской области. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, это Денис Чуприков, 1986 года рождения. Подозреваемый рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где ее и нашли полицейские в полной сохранности. По предварительным данным, похититель действовал из корыстных побуждений.