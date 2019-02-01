Около двухсот человек выстроились в очередь на выставку Куинджи в Третьяковке

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Порядка двухсот человек выстроились в очередь на вход в Третьяковскую галерею, чтобы посетить выставку Архипа Куинджи после возвращения в стены галереи ранее похищенной картины "Ай-Петри. Крым".

Как передал корреспондент "Интерфакса", очередь растянулась до конца Лаврушинского переулка. Среди людей, желающих попасть на выставку, много молодежи.

Выставка в пятницу работает с 10:00 до 21:00, но уже до открытия на входе образовалась очередь желающих приобрести билеты.

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Позднее стало известно, что это 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

На полотне были обнаружены незначительные повреждения​. Как сообщал глава департамента музеев Минкультуры РФ Владислав Кононов, картина может быть отреставрирована к марту и выставлена в Русском музее на выставке, посвященной Крыму.

В пятницу полотно "Ай-Петри. Крым" вернули на выставку, экспозиция работает в штатном режиме. Картина помещена под специальное стекло и сигнализацию, висит на новом месте, которое лучше просматривается с камер видеонаблюдения.

Полотно пробудет в Тетьяковке до завершения выставки Куинджи 17 февраля.