На похищенной картине Куинджи обнаружены повреждения

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Похищенной картине Куинджи в результате кражи был нанесен незначительный ущерб в виде потёртостей, он будет устраняться специалистами, заявили в Минкультуры РФ.

"По предварительной оценке, есть незначительный ущерб в виде потёртостей, причинённый преступником при варварской транспортировке картины. Он будет устраняться", - сообщил "Интерфаксу" директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.

Он подчеркнул, что повреждения носят не критический характер. Работой над восстановлением картины будет заниматься, вероятнее всего, Русский музей.

Окончательное решение о том, кто займётся реставрацией, будет приниматься директорами Русского музея и Третьяковки.

Собеседник агентства отметил, что экспертизу картины Куинджи проводили семь специалистов Третьяковской галереи, включая главного хранителя, учёных, реставраторов. "Они выезжали с мобильной лабораторией, включающую такое оборудование, как микроскопы. Никаких сомнений в подлинности картины нет", - продолжил Кононов.

Передача картины произойдёт в среду на Петровке, 38, в присутствии директоров Русского музея и Третьяковской галереи.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника, 27 января вечером. Преступник просто снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. Было возбуждено уголовное дело по статье 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность).

Похищенная картина, на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.