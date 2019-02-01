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Из Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину Куинджи

Руководство музея заявило, что сотрудница не выполнила свои служебные обязанности, поскольку "была в оцепенении"

Из Третьяковки уволили смотрителя, при котором украли картину Куинджи
На открытии выставки "Архип Куинджи" в Третьяковской галерее. Архивное фото.
Фото: ТАСС, Михаил Джапаридзе

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Смотритель Третьяковской галереи, находившаяся на выставке Куинджи во время похищения полотна художника, уволена по собственному желанию.

"Смотритель, которая была в зоне произошедшего, была уволена по собственному желанию", - сообщили "Интерфаксу" в Третьяковской галере.

В галерее пояснили, что из-за особенностей характера сотрудник "не собралась и не выполнила служебные обязанности, чтобы вести себя как необходимо в той ситуации". "Она была в оцепенении, что недопустимо. Чтобы этого не было впредь, на этой должности она работать не может", - рассказали в ГТГ.

Дерзкое похищение

Картина Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Преступник снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.

Утром 28 января в МВД РФ сообщили, что подозреваемый в хищении картины был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области. Позднее стало известно, что это 31-летний уроженец Крыма Денис Чуприков. Он рассказал, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разостлало соответствующие рекомендации в регионы.

Похищение полотна Куинджи - второе серьезное происшествие в Третьяковской галерее за последние восемь месяцев. Вечером 25 мая 2018 года там был задержан мужчина, который разбил стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" и повредил полотно.

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Возвращение в Третьяковку

В пятницу картина вернулась на выставку в Третьяковку, однако ее разместили на новом месте.

"Мы приняли решение изменить место экспонирования. (...) Сначала она выставлялась в небольшом по габаритам месте. Понимая, что сейчас повышенный интерес к картине, мы решили разместить ее в большем пространстве. Перед ней может находиться больше людей, но мы просим посетителей по возможности не задерживаться перед ней", - рассказала на брифинге журналистам главный хранитель ГТГ Татьяна Городкова.

Картина расположена в том же зале и разделе, что и до похищения, но на входной стене и оборудована специальным стеклом и сигнализацией.

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Теги: Третьяковская галерея, Архип Куинджи

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