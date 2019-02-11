Главные новости
В миреКапитан задержанного на Украине судна "Норд" вернулся в КрымЭкономикаМинпромторг оценил выгоду возвращения ларьков и автолавокВ миреГлава Минобороны Великобритании поставил цель противостоять России после Brexit
Культура

Сотни людей пришли в театр имени Моссовета проститься с Сергеем Юрским

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Театре имени Моссовета в понедельник проходит прощание с Народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в минувшую пятницу на 84-м году жизни.

Как передает корреспондент "Интерфакса", проститься с артистом пришли, по меньшей мере, несколько сотен человек.

"Это был выдающийся актер, выдающийся человек. В последнее время это слово стали часто употреблять, но Сергей Сергеевич был, на самом деле, выдающийся. Все его работы уникальны. С моей точки зрения, они все блестящи. Он великолепно владел словом, он был очень образованный человек и очень прост в общении с друзьями", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, советский и российский актер, друг Юрского Евгений Герасимов.

Советский актер и певец, ныне посол Азербайджана в России Полад Бюль-бюль оглы, хорошо знавший Юрского, на прощании с артистом сказал: "Мне думается, что это потеря не только для русского театра. Это потеря для всего постсоветского пространства".

"Это был великий артист, с величайшим дарованием. Это был эталон нравственности и преданности своей профессии", - сказал журналистам адвокат Генри Резник.

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году в семье Сергея Юрьевича Юрского, художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре.

В 1955 году, после 3-го курса юридического факультета, он поступил на актерский факультет Ленинградского института имени А.Н. Островского, и в 1957 году был приглашён в Большой драматический театр имени М. Горького.

Среди его ролей в БДТ были Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде". В этом же театре Юрский дебютировал как режиссёр, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по М.Булгакову.

В 1978 году Юрский переехал в Москву и был принят в труппу театра имени Моссовета. Также играл на сцене театра "Школа современной пьесы".

Широкую известность актеру принесли роли в фильмах "Республика ШКИД" (1966) и "Золотой телёнок" (1968). Юрский снялся в десятках фильмов, среди которых

"Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Ищите женщину", "Маленькие трагедии".

Ушел из жизни Сергей Юрский

12 фотографий
Актер Сергей Юрский на юбилейной, 30-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии &quot;Ника&quot; в Государственном академическом театре имени Моссовета. 2017 год.Сергей Юрский с супругой Натальей Теняковой на премьере фильма &quot;Ученик&quot; режиссера Кирилла Серебренникова в театре &quot;Гоголь-центр&quot; в Москве. 2016 год.Творческий вечер Сергея Юрского в Центральном доме актера в Москве. 2012 год.Актеры Людмила Дребнева и Сергей Юрский в сцене из спектакля &quot;Полеты с ангелом&quot; в театре им. М.Н. Ермоловой. 2013 год.Сценарист, кинокритик Дмитрий Быков и актер Сергей Юрский, ставший лауреатом в номинации &quot;За честь и достоинство&quot;, на церемонии вручения кинопремии &quot;Ника&quot; в театре &quot;Московская оперетта&quot;. 2011 год.Актеры Алексей Гришин и Сергей Юрский в сцене из спектакля &quot;Полонез&quot; по пьесе Игоря Вацетиса. 2010 год.
Актер Сергей Юрский на юбилейной, 30-й церемонии вручения наград национальной кинематографической премии &quot;Ника&quot; в Государственном академическом театре имени Моссовета. 2017 год.
Теги: Сергей Юрский

Новости по теме

Умер Сергей Юрский

Культура
"Рома" получил премию BAFTA как лучший фильм"Рома" получил премию BAFTA как лучший фильм
"Фаворитка" опередила мексиканскую ленту по числу наградПодробнее
 Стали известны лауреаты премии "Грэмми"Стали известны лауреаты премии "Грэмми"
Одного из музыкантов наградили посмертноПодробнее
 На аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины ГитлераНа аукционе в Нюрнберге не нашлось желающих купить картины Гитлера
На торги были выставлены пять работ, автором которых якобы был фюрерПодробнее
 Фильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на БерлиналеФильм ученика Кирилла Серебренникова встретили овациями на Берлинале
Билеты на премьеру картины "Кислота" были распроданы за несколько днейПодробнее
Немецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой БерлиналеНемецкие "желтые жилеты" устроили митинг перед красной ковровой дорожкой Берлинале
Протестующие требуют повышения зарплатыПодробнее
 Русские незнакомцы на БерлиналеРусские незнакомцы на Берлинале
Международный кинофестиваль открылся спорной картинойПодробнее
 Умер Сергей ЮрскийУмер Сергей Юрский
О смерти артиста на 84-м году жизни сообщила его дочьПодробнее
 В Берлине откроется 69-й международный кинофестивальВ Берлине откроется 69-й международный кинофестиваль
В этом году Россию представят сразу два фильмаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
08 февраля
Лучшие фото недели
Ушел из жизни Сергей Юрский12 фото
08 февраля
Ушел из жизни Сергей Юрский
Прощание с Децлом в Москве7 фото
06 февраля
Прощание с Децлом в Москве
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреКапитан задержанного на Украине судна "Норд" вернулся в КрымЭкономикаМинпромторг оценил выгоду возвращения ларьков и автолавокВ миреГлава Минобороны Великобритании поставил цель противостоять России после BrexitКультураФильм "Рома" получил премию BAFTA как лучший фильмВ РоссииТигра Амура подарят Приморскому краюВ миреАфонские монахи покинули монастырь после визита епископа новой церкви Украины

В Третьяковке усилят охрану на выставке полотен Репина из Русского музея

Додон лично заберет из Москвы освобожденных из афганского плена летчиков

Сотни людей пришли в театр имени Моссовета проститься с Сергеем Юрским

Капитан "Норда" согласился участвовать в заседаниях украинского суда по видеосвязи

Более миллиона рублей украла сотрудница красноярского интерната со счетов воспитанников

Экономисты оценили потери Германии от жесткого Brexit

Двое молдавских летчиков освобождены после 3,5 лет афганского плена

Армейские подразделения в Крыму подняты по учебной тревоге

Главу Херсонского облсовета обвинили в организации убийства активистки Гандзюк

Сурков рассказал о формировании "государства Путина"

Сурков рассказал о формировании "государства Путина"Россия будет развиваться по пути "путинизма" весь предстоящий век, считает помощник президента Подробнее

РПЦ призвала монастыри Афона отказаться от общения с новой церковью Украины

Васильева призвала родителей не обсуждать школьных учителей в семье

Осужденному за взятки экс-замгубернатору Вологодской области сократили срок наказания

В центре Ростова-на-Дону загорелся трехэтажный жилой дом

Беспокойство из-за изменения климата в мире оказалось сильнее страха перед ИГ

Петербург решил купить уборочную технику к следующей зиме из-за снежного коллапса

ФСИН попросит ужесточить наказание для осужденного за смертельное ДТП священника

ФСИН попросит ужесточить наказание для осужденного за смертельное ДТП священникаПо данным службы, Иван Петунов оскорбляет других осужденных и не подчиняется требования администрации Подробнее

За три дня на телефон Евкурова поступило почти 300 жалоб на коррупцию в Ингушетии

Тело человека обнаружено в районе лесного пожара в Приморье

Венгрия решила освободить многодетных матерей от уплаты налогов

В Иране начались демонстрации в честь 40-летия Исламской революции

Задержан школьник, зарезавший учительницу и подростка в школе в Минской области

Двое российских туристов разбились на мотобайке на Пхукете

Повышение МРОТ на 22% может оставить без работы 125 тысяч испанцев

ЦБ РФ 7 февраля купил валюту для Минфина на 12,54 млрд рублей

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов благодаря повышению рейтинга РФ от Moody's

Бывший замглавы МВД Якутии осужден за попытку изнасиловать подчиненную

Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,3%

Россия и ОАЭ согласовали отправку первых космонавтов на МКС

В Минской области объявлен план "Сирена" из-за школьника, зарезавшего учительницу

Капитан задержанного на Украине судна "Норд" вернулся в Крым

Капитан задержанного на Украине судна "Норд" вернулся в КрымВ конце января запорожская полиция завела дело о его исчезновении Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179035485738293', params: { p1: 'byuei', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');