Сотни людей пришли в театр имени Моссовета проститься с Сергеем Юрским

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Театре имени Моссовета в понедельник проходит прощание с Народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в минувшую пятницу на 84-м году жизни.
Как передает корреспондент "Интерфакса", проститься с артистом пришли, по меньшей мере, несколько сотен человек.
"Это был выдающийся актер, выдающийся человек. В последнее время это слово стали часто употреблять, но Сергей Сергеевич был, на самом деле, выдающийся. Все его работы уникальны. С моей точки зрения, они все блестящи. Он великолепно владел словом, он был очень образованный человек и очень прост в общении с друзьями", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, советский и российский актер, друг Юрского Евгений Герасимов.
Советский актер и певец, ныне посол Азербайджана в России Полад Бюль-бюль оглы, хорошо знавший Юрского, на прощании с артистом сказал: "Мне думается, что это потеря не только для русского театра. Это потеря для всего постсоветского пространства".
"Это был великий артист, с величайшим дарованием. Это был эталон нравственности и преданности своей профессии", - сказал журналистам адвокат Генри Резник.
Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году в семье Сергея Юрьевича Юрского, художественного руководителя Московского цирка на Цветном бульваре.
В 1955 году, после 3-го курса юридического факультета, он поступил на актерский факультет Ленинградского института имени А.Н. Островского, и в 1957 году был приглашён в Большой драматический театр имени М. Горького.
Среди его ролей в БДТ были Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде". В этом же театре Юрский дебютировал как режиссёр, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по М.Булгакову.
В 1978 году Юрский переехал в Москву и был принят в труппу театра имени Моссовета. Также играл на сцене театра "Школа современной пьесы".
Широкую известность актеру принесли роли в фильмах "Республика ШКИД" (1966) и "Золотой телёнок" (1968). Юрский снялся в десятках фильмов, среди которых
"Король-олень", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби", "Ищите женщину", "Маленькие трагедии".