Сотни людей пришли в театр имени Моссовета проститься с Сергеем Юрским

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Театре имени Моссовета в понедельник проходит прощание с Народным артистом РСФСР Сергеем Юрским, скончавшимся в минувшую пятницу на 84-м году жизни.

Как передает корреспондент "Интерфакса", проститься с артистом пришли, по меньшей мере, несколько сотен человек.

"Это был выдающийся актер, выдающийся человек. В последнее время это слово стали часто употреблять, но Сергей Сергеевич был, на самом деле, выдающийся. Все его работы уникальны. С моей точки зрения, они все блестящи. Он великолепно владел словом, он был очень образованный человек и очень прост в общении с друзьями", - сказал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям, советский и российский актер, друг Юрского Евгений Герасимов.

Советский актер и певец, ныне посол Азербайджана в России Полад Бюль-бюль оглы, хорошо знавший Юрского, на прощании с артистом сказал: "Мне думается, что это потеря не только для русского театра. Это потеря для всего постсоветского пространства".

"Это был великий артист, с величайшим дарованием. Это был эталон нравственности и преданности своей профессии", - сказал журналистам адвокат Генри Резник.