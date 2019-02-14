Третьяковка установила новую охранную систему после кражи картины Куинджи

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Государственная Третьяковская галерея после истории с кражей картины Архипа Куинджи начала использовать новую систему охраны картин, которая применяется российскими военными.

"После того знаменитого случая уже система стоит в Третьяковке на этой временной экспозиции", - сообщил журналистам исполнительный директор группы компаний "Стрелец" (производит охранные системы) Михаил Левчук.

Накануне директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщила "Интерфаксу", что ГТГ намерена за счет дополнительных спонсорских средств установить третий рубеж охраны на всех временных проектах, которые откроются весной и в начале лета 2019 года, в том числе на выставках Эдварда Мунка и Ильи Репина.

Левчук сообщил, что охранная система предусматривает установку на картины датчиков, которые позволяют постоянно отслеживать их местонахождение, а персонал получает спецбраслеты и пульт управления.

"Как только двигаем картину, идет сигнал тревоги и на браслеты, и на центральный пульт. Браслеты надевают охранник и смотритель. Охранник получает информацию о том, какую картину, в каком зале дернули. Смотритель же просто может нажать тревожную кнопку", - рассказал разработчик, добавив при этом "не все картины нужно охранять: только те, что в карман можно запихнуть".

Подобная охранная система несколько лет внедряется Минобороны РФ. Комплекс "Стрелец-Часовой" обеспечивает безопасность военнослужащих, стоящих в карауле, и в случае нештатной ситуации (снятия браслета, неподвижности бойца в течение 45 секунд, оставления поста) сигнал с браслета на руке у часового по защищенным каналам поступает на командный пункт.

Картина Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе Третьяковской галереи, где проходит выставка художника. Похититель снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции. На следующий день подозреваемый в хищении картины был задержан в поселке Заречье Московской области.