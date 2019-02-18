В Доме музыки пройдет третий международный конкурс пианистов имени Владимира Крайнева

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - С 26 марта по 1 апреля в Московском международном Доме музыки пройдет заключительный этап международного конкурса пианистов имени народного артиста СССР Владимира Крайнева.

Как сообщает пресс-служба ММДМ, по итогам открытых предварительных прослушиваний, которые прошли в разных странах, в полуфинал конкурса вышли 24 исполнителя.

Заявки на участие в нем подали 204 музыканта из 33 стран. Полуфиналистами конкурса стали юные пианисты из России, Японии, Великобритании, Болгарии, Белоруссии, Китая, Словакии, Южной и Северной Кореи.

Полуфинал и финал состязания пройдут в концертных залах ММДМ. В качестве членов жюри выступят известные исполнители, профессора ведущих европейских вузов, руководители крупнейших фестивалей из России, Великобритании, Швейцарии, Италии, Германии, Голландии.

Церемония награждения и гала-концерт лауреатов состоится в Светлановском зале Дома музыки с участием Национального филармонического оркестра России под управлением Владимира Спивакова 1 апреля - в день рождения Владимира Крайнева.

Первый конкурс его имени состоялся в 2015 году. На участие в нем было подано свыше 60 заявок от пианистов в возрасте от 8 до 18 лет. Победу в младшей группе одержала исполнительница из Японии Шио Окуи, обладателем главного приза в старшей группе стал Даниил Харитонов, позднее завоевавший третье место и бронзовую медаль на XV Международном конкурсе имени Чайковского.

На участие во втором конкурсе, который прошел в 2017 году, заявки подали 122 музыканта со всего мира. Главную награду в младшей группе - премию "Открытие" - жюри присудило 12-летнему пианисту из Северной Кореи Зан Хын Цою. Гран-при судейская коллегия отдала 16-летнему россиянину Тимофею Владимирову, ученику Центральной музыкальной школы при Московской консерватории.

Конкурс Крайнева проводится раз в два года.