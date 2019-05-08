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Большинство россиян оценили советские фильмы о войне выше современных

Согласно данным ВЦИОМ, пятерку любимых возглавил фильм "В бой идут одни старики"

Большинство россиян оценили советские фильмы о войне выше современных
Кадр из фильма "А зори здесь тихие..." по повести Бориса Васильева
Фото: ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Более половины россиян (55%) полагают, что современные фильмы о Великой Отечественной войне сняты хуже по сравнению с фильмами советского периода, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в "Интерфакс".

Больше всего респондентов, ценящих советские фильмы о войне выше современных, оказалось среди людей в возрасте от 25 до 34 лет (58%), а также 45-59 лет, а также от 60 лет и старше (по 56%). По мнению 16% россиян, современные фильмы о Великой Отечественной войне сняты скорее лучше, чем фильмы советского периода.

В список пяти любимых фильмов россиян о войне по итогам опроса вошли: "В бой идут одни старики", (26%), "А зори здесь тихие" (20%), "Они сражались за Родину" (15%), "17 мгновений весны" и снятый в 2018 году фильм "Т-34" (по 13%).

"Поколение Z (те, кто родился во второй половине 90-х и в 2000-е) часто не разделяет пристрастия более старших поколений. Для молодежи до 24 лет историческая достоверность, драматизм фильма и качество игры актеров не являются определяющими критериями качества картины. Для них важнее динамичный сюжет, эмоциональность, насыщенность видеоряда, интриг", - комментирует данные опроса директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов, которого цитирует пресс-служба социологического центра.

"Современный кинематограф не сможет существовать, если не будет принимать в расчет эти качества. Не являются исключением и фильмы о войне - для того, чтобы их смотрела молодежь, режиссерам и актерам приходится соответствовать ее вкусам", - сказал Львов.

Всероссийский опрос был проведен 3 мая среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ

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