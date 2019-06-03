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Фильм Лунгина "Братство" вошел в конкурсную программу Шанхайского кинофестиваля

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Фильм режиссера Павла Лунгина "Братство" вошел в конкурсную программу 22-го Шанхайского международного кинофестиваля, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь режиссера Ангелина Федоровская.

"Об этом нам сегодня сообщили в дирекции киносмотра. Лунгин лично представит картину", - сказала Федоровская.

Фильм Лунгина "Братство" рассказывает про вывод советских войск на завершающем этапе афганской войны. 8 апреля сообщалось, что картина получила прокатное удостоверение и выйдет в прокат 9 мая.

Однако 10 апреля после прозвучавшей в Госдуме критики в адрес этого фильма прокат оказался под вопросом. В итоге было принято решение организовать просмотр картины в Минкультуры для представителей комитетов Госдумы по культуре и обороне, а также депутатов, которые воевали в Афганистане, чтобы оценить, насколько она соответствует историческим событиям. После просмотра и обсуждения картины было решено не привязывать ее релиз ко Дню Победы, чтобы "снять общественное напряжение". Со своей стороны, Лунгин завил, что "Братство", прежде всего, антивоенный фильм.

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В итоге было принято решение выпустить фильм в прокат 10 мая.

Павел Лунгин - режиссер, сценарист, народный артист России. Лауреат Каннского кинофестиваля, там он удостоен приза за лучшую режиссуру в 1993 году (фильм "Такси-блюз") и лучший актерский ансамбль в 2000 г. (фильм "Свадьба"). Лента Лунгина "Остров" удостоена в 2007 году одновременно двух российских премий "Ника" и "Золотой орел" за лучшую режиссуру. Среди работ Лунгина также: "Царь", "Дело о "Мертвых душах", "Дама пик" и другие.

Шанхайский международный кинофестиваль - крупнейший кинофестиваль Китая, который в 2019 году пройдет с 15 по 24 июня. Первый кинофестиваль прошёл в октябре 1993 года, на нём демонстрировалось 167 фильмов из 33 стран, среди членов жюри были Карен Шахназаров и Оливер Стоун. С тех пор он проходил каждые два года, вплоть до 2001 года, когда его было решено проводить ежегодно. В 2003 году кинофестиваль был отменен из-за эпидемии атипичной пневмонии.

Павел Лунгин кино Шанхайский кинофестиваль Братство

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