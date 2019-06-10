Реконструкцию Михайловского дворца отложили до "лучших времен"

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Проект реконструкции двора Михайловского дворца отложен до "лучших времен", сообщил журналистам директор Русского музея Владимир Гусев.

"Мы давно отказались от проекта. Суд до сих пор не завершился, мы ждем решения. До его начала была возможность получить средства, и была инициатива от министерства культуры. Сейчас денег нет", - рассказал Гусев.

По его словам, проект реконструкции двора отложен "до лучших времен". "Может, им займется уже следующее руководство музея. Если же суд решит, что эксперты ошиблись, перекрытия двора не будем делать никогда", - уточнил директор Русского музея.

Иски и планы

Ранее стало известно, что Куйбышевский районный суд Петербурга признал незаконным согласование проекта реконструкции дворов Русского музея.

В суд с исковым заявлением к КГИОП обратились Михаил Золотоносов, Надежда Пивоварова и Ирина Шалина. Истцы требовали признать незаконным согласование комитетом проектной документации по сохранению объекта культурного наследия "Реконструкция внутренних дворов Михайловского дворца".

Директор Русского музея Владимир Гусев сообщал, что реализация проекта реставрации внутреннего двора Михайловского дворца в настоящее время приостановлен.

Первый этап реконструкции дворов Михайловского дворца предусматривал работы по созданию условий для посещения дворца людьми с ограниченными физическими возможностями, реконструкцию внутреннего двора №1 с прилегающими пространствами, а также гардеробов, фонда рам, магазинов и других служебных помещений, в том числе касс в цокольном этаже и чердачного пространства. Планировалось, что в ходе второго этапа аналогичные работы будут проведены уже на площадке двора №2. Кроме того, была запланирована реконструкция реставрационных и иных вспомогательных помещений музея.