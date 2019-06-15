Умер режиссер Франко Дзеффирелли

Режиссер Франко Дзеффирелли. 2006 год Фото: epa/vostock-photo

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Итальянский режиссер Франко Дзеффирелли умер в Риме в возрасте 96 лет после продолжительной болезни, пишет в субботу газета La Repubblica.

О смерти режиссера написал в своем твиттере Дарио Нарделла - мэр Флоренции, родного города Дзеффирелли. "Я никогда не хотел, чтобы этот день наступил. Франко Дзеффирелли ушел сегодня утром. Один из величайших людей мировой культуры. Мы присоединяемся к боли близких. До свидания, дорогой мастер, Флоренция никогда не забудет тебя", - написал Нарделла.

Франко Дзеффирелли - итальянский художник, режиссер театра, оперы и кино, продюсер, сценарист. Он был дважды номинирован на премию "Оскар", получил премию BAFTA, пять раз завоевывал премию Давида ди Донателло, дважды - премию "Эмми".

Дзеффирелли стал режиссером самых известных экранизаций произведений Шекспира: "Укрощение строптивой" (1967 год) с Элизабет Тейлор в главной роли и "Ромео и Джульетта". После успешных киноадаптаций пьес Шекспира он обратился к религиозной тематике, сняв фильм "Брат Солнце, сестра Луна", посвященный жизни Франциска Ассизского.

В 2004 году королева Великобритании Елизавета II произвела Дзеффирелли в рыцари-командоры ордена Британской империи. Дзеффирелли, таким образом, стал первым гражданином Италии, удостоившимся титула почетного рыцаря Великобритании.

Родился Дзеффирелли в 1923 году. В 1941 году окончил Академию изящных искусств, затем поступил во Флорентийский университет для изучения изобразительного искусства и архитектуры.

В годы второй мировой войны воевал за Итальянское движение сопротивления. После войны работал оформителем сцены в театре Флоренции, а в 1946 году переехал в Рим, где стал театральным художником и актёром. В 1994-2001 годах являлся депутатом верхней палаты итальянского парламента - Сената Италии.