Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Актриса Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в Москве, сообщила "Интерфаксу" в субботу дочь актрисы Ольга Шукшина.

"Она была госпитализирована. Ей этой ночью стало плохо", - подтвердила Шукшина.

Ранее в СМИ появилась информация, что Федосеева-Шукшина почувствовала удушье из-за приступа бронхиальной астмы, после чего ей вызвали скорую помощь, которая приняла решение о госпитализации.

Лидия Федосеева-Шукшина - советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР.

Федосеева-Шукшина - жена продюсера и музыканта Бари Алибасова, который был госпитализирован в начале июня с ожогом желудка и пищевода.

Алибасова выписали из больницы 17 июня.