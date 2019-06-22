Федосеева-Шукшина вскоре будет выписана из больницы

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Угрозы здоровью Лидии Федосеевой-Шукшиной нет, в ближайшее время ее выпишут из больницы, сообщил "Интерфаксу" PR-директор мужа актрисы Вадим Горжанкин.

"Действительно, сегодня утром она почувствовала приступ удушья на фоне бронхиальной астмы и вызвала скорую. Сейчас она чувствует себя нормально и собирается домой. Ее жизни ничего не угрожает", - сказал Горжанкин.

Он уточнил, что длительная госпитализация для актрисы не потребуется.

Ранее дочь актрисы Ольга Шукшина подтвердила "Интерфаксу", что Федосеева-Шукшина госпитализирована в одну из московских больниц.

Лидия Федосеева-Шукшина - советская и российская актриса. Народная артистка РСФСР. Ее муж - продюсер и музыкант Бари Алибасов, который был госпитализирован в начале июня с ожогом желудка и пищевода и выписан 17 июня.