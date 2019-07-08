Умер режиссер и исполнитель песни в "Офицерах" Владимир Златоустовский

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Российский актер, режиссер и сценарист Владимир Златоустовский умер на 81 году жизни. Об этом сообщили на сайте Союза кинематографистов России.

Златоустовский родился 24 мая 1939 года в Москве. В 1960 году окончил Театральное училище имени Щукина. В 1960-1966 годах работал в Центральном детском театре в Москве. С 1970 года работал на Киностудии имени Горького. В 1970-е - 1980-е годы был режиссером многих сюжетов киножурнала "Ералаш".

С 1960 года начал сниматься в кино, дебютировав в роли Булавина в военном фильме "Прыжок на заре".

В 1970 году был вторым режиссером у Владимира Рогова в культовом фильме "Офицеры". В этой же картине исполнил эпизодическую роль - сыграл майора Гаврилова, адъютанта генерала Вараввы.

Но самый большой вклад Владимира Златоустовского в картину "Офицеры" - это блестящее исполнение песни "Вечный огонь".