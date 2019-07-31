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Эрмитаж и футбольный клуб "Зенит" подписали соглашение о сотрудничестве

В рамках партнерства планируются совместные выставки

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Эрмитаж и футбольный клуб "Зенит" подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого запланированы в том числе совместные выставки, сообщила пресс-служба музея.

Документ подписали директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и гендиректор "Зенита" Александр Медведев, передает корреспондент "Интерфакса".

Среди первых намеченных мероприятий Пиотровский анонсировал акцию "Синий квадрат": футболисты создадут собственные вариации на тему "Черного квадрата" Казимира Малевича. Их работы выставят в холле Главного штаба Эрмитажа, а затем продадут на благотворительном аукционе.

На "Газпром-Арене" будут организованы выставки с фотографиями и макетами, также в рамках сотрудничества пройдут конкурсы и мероприятия по популяризации как здорового образа жизни и спорта, так и искусства и проектов музея. Партнеры выпустят спортивную одежду с символикой Эрмитажа. Игроки "Зенита" будут фотографироваться в музее и выкладывать селфи в инстаграме.

"Зенит" давно участвует в отдельных проектах с Эрмитажем, напомнил на церемонии Медведев. Он также спрогнозировал, что в акции "Синий квадрат" примет участие форвард "Барселоны" Малком, о переходе которого в Петербург идут переговоры.

Эрмитаж Зенит Михаил Пиотровский Александр Медеведев

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