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В США скончалась актриса, чьим голосом говорила Минни Маус

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Американская актриса Расси Тейлор, озвучившая героиню мультфильмов Минни Маус, умерла в возрасте 75 лет, сообщает в воскресенье пресс-служба компании "Уолт Дисней".

Как рассказали в пресс-службе, Тейлор скончалась 26 июля в Глендейле, штат Калифорния.

Наибольшую известность актрисе принесла роль Минни Маус. Тейлор занималась озвучиванием подруги Микки Мауса во множестве проектов "Диснея": на телевидении и в короткометражных мультфильмах, на представлениях в парках развлечений франшизы.

"Минни Маус лишилась своего голоса с уходом Расси Тейлор", - заявил Боб Айгер, генеральный директор компании "Уолт Дисней".

Биография актрисы

Расси Тейлор родилась 4 мая 1944 года в американском Кэмбридже, штат Массачусетс.

Она с детства мечтала работать на Диснея. Актриса вспоминала, как в детстве лично встретила Уолта Диснея в Диснейленде: "Я представилась и поделилась с ним попкорном. Во время разговора он вдруг спросил: "Чем ты хочешь заняться, когда вырастешь?" - "Я хочу работать на Вас!" - "Окей!" Так и сложилось".

Голосом Тейлор также говорят персонажи, в частности, в фильме "Кто подставил кролика Роджера", мультфильме "Приключения Паддингтона", мультсериалах "Утиные истории" и "Симпсоны".

"Я никогда не хотела становиться знаменитой, - говорила актриса. - Знамениты персонажи, которых я создаю, для меня этого достаточно".

США Расси Тейлор Минни Маус Микки Маус

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