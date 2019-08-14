Армена Джигарханяна госпитализировали из-за обострения диабета

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян попал в больницу из-за обострения диабета, сообщил продюсер Марк Рудинштейн.

"Ничего не случилось, просто кто-то из мухи слона сделал. Обострился диабет, и его на своей машине отвезли в больницу, там посмотрели и сказали, что четыре дня "прокапают" и отпустят домой. Ничего смертельного", - уточнил он.

Ранее в СМИ появилась информация, что Джигарханян оказался в реанимации в Москве из-за обострения на фоне сердечно-сосудистой и почечной недостаточности.

При этом в театре Джигарханяна не подтвердили информацию его госпитализации. Заведующий труппой театра Вячеслав Дьяченко сказал, что у него нет сведений о том, что артист в больнице.

Народный артист СССР Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под собственным руководством.