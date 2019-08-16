Поиск

Джигарханяна выпишут из больницы на следующей неделе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР Армена Джигарханяна могут выписать из больницы в начале следующей недели, 83-летний артист чувствует себя хорошо, сообщил "Интерфаксу" его официальный представитель Артур Согомонян.

"В понедельник - вторник утром его обещали выписать. У него просто процедуры, ничего сложного. Операций, о которых пишут, нет, он хорошо себя чувствует, я с ним разговаривал", - сказал Согомонян.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист перенес операцию на сердце.

Джигарханян был госпитализирован в Москве 15 августа.

Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года является президентом и художественным руководителем московского драматического театра под собственным руководством.

Армен Джигарханян

Новости по теме

Новости
Дело "Седьмой студии"

Эксперты не смогли выяснить, расходовала ли "Седьмая студия" бюджет нецелевым образом

Дело "Седьмой студии"

Адвокат заявил, что новая экспертиза подтвердила, что в "Седьмой студии" "никто ничего не украл"

Адвокат заявил, что новая экспертиза подтвердила, что в "Седьмой студии" "никто ничего не украл"
Пожар в соборе Парижской Богоматери

В Нотр-Даме до сих пор не справились с угрозой обрушения собора

В Нотр-Даме до сих пор не справились с угрозой обрушения собора

В Третьяковке открылась новая экспозиция искусства ХХ века

В Третьяковке открылась новая экспозиция искусства ХХ века

Два театра в США отменили выступления Пласидо Доминго из-за сексуального скандала

Два театра в США отменили выступления Пласидо Доминго из-за сексуального скандала

"Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории

"Король Лев" стал самым кассовым анимационным фильмом в истории
Хищения в Минкультуры

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

Суд отпустил экс-замминистра культуры Пирумова под домашний арест

В коллекции Британского музея появились антибрекситовские банкноты с портретом Джонсона

Шилов опроверг сообщения о повреждении картины в его галерее

Шилов опроверг сообщения о повреждении картины в его галерее

Большинство россиян назвали книгу хорошим подарком

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');