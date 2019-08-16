Джигарханяна выпишут из больницы на следующей неделе

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР Армена Джигарханяна могут выписать из больницы в начале следующей недели, 83-летний артист чувствует себя хорошо, сообщил "Интерфаксу" его официальный представитель Артур Согомонян.

"В понедельник - вторник утром его обещали выписать. У него просто процедуры, ничего сложного. Операций, о которых пишут, нет, он хорошо себя чувствует, я с ним разговаривал", - сказал Согомонян.

Ранее в СМИ появилась информация, что артист перенес операцию на сердце.

Джигарханян был госпитализирован в Москве 15 августа.

Народный артист СССР Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года является президентом и художественным руководителем московского драматического театра под собственным руководством.