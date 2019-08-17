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Умер актер Питер Фонда

Фонда прославился благодаря главной роли в фильме "Беспечный ездок"

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Голливудский актер Питер Фонда умер в пятницу утром в возрасте 79 лет, сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Фонда получил номинацию на "Оскар" за сценарий к фильму "Беспечный ездок", который написал вместе с Деннисом Хоппером и Терри Саузерном.

Фонда смог воплотить один из главных контркультурных образов бунтующей молодежи конца 1960-х - 1970-х: байкера в кожаной куртке, который сам выбирает, куда отправится на мощном хромированном мотоцикле.

Питер Фонда – представитель известной в Голливуде семьи. Он сын легендарного актера Генри Фонды, младший брат актрисы Джейн Фонда и отец актрисы Бриджит Фонда.

кино Питер Фонда

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