Армена Джигарханяна выписали из больницы

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Народного артиста СССР Армена Джигарханяна выписали из больницы, сообщил "Интерфаксу" его официальный представитель Артур Согомонян.

По его словам, актер чувствует себя нормально и находится в хорошем настроении.

Джигарханяна госпитализировали в Москве 14 августа. Тогда некоторые СМИ сообщили, что артист перенес операцию на сердце, но Согомонян опроверг эту информацию. В свою очередь продюсер Марк Рудинштейн сообщил, что по его сведениям у Джигарханяна "обострился диабет".

Народный артист СССР, актер и режиссер Армен Джигарханян родился 3 октября 1935 года. С 1996 года является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.