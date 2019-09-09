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Начинается первый концертный тур российско-британского молодежного оркестра

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В понедельник в Сочи начинает свой первый концертный тур российско-британский фестивальный оркестр Бриттена-Шостаковича (The Britten-Shostakovich Festival Orchestra, BSFO). Выступления оркестра, который объединил 86 молодых музыкантов ведущих консерваторий России и Англии, продлятся до конца сентября.

Музыка композиторов двух стран в исполнении нового оркестра прозвучит также в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких городах Британии. Художественный руководитель двунационального оркестра - Ян Латам-Кениг (Jan Latham-Koenig), первый и единственный британский дирижер, под руководством которого находится российский театр. С 2011 года он занимает пост главного дирижера театра "Новая опера" имени Колобова в Москве.

Сквозь преграды

Знакомство и дружба двух великих композиторов XX века - Дмитрия Шостаковича и Бенджамина Бриттена - многие десятилетия назад привели к сотрудничеству, которое позволило обеим странам узнать и прославить музыкальные культуры России и Великобритании.

Бриттен и Шостакович встретились на концерте Ленинградской филармонии в Королевском фестивальном зале в 1960 году, во время тура, в котором Мстислав Ростропович впервые в Великобритании представил первый виолончельный концерт Шостаковича.

Дипломатическая напряженность между СССР и Великобританией сильно осложняла личное общение между двумя композиторами, но дружба Бриттена и Шостаковича на расстоянии продолжалась благодаря постоянному обмену партитурами и записями через посредников. Главным посредником стал сам Ростропович и его жена Галина Вишневская. Образовавшийся квартет друзей оказался способен преодолеть физические границы. Оба композитора не только оказали сильное влияние на творчество друг друг, но и раскрыли потенциал культурного обмена между СССР и Англией.

Создание российско-британского молодежного оркестра в 2019 году стало обновлённым продолжением этого культурного партнерства.

Исключительное и замечательное

"В ноябре 2017 года правительства России и Великобритании приняли решение, что 2019 год станет перекрестным Годом музыки наших стран. Мы долго обсуждали идеи с британским послом в России сэром Лори Бристоу (Laurie Bristow), а он большой поклонник классической музыки и сам играет на альте. Хотелось сделать что-то исключительное, замечательное, долговечное. Чтобы не просто сыграть несколько концертов в обеих странах в честь Года музыки, а ввести новую удивительную традицию, мыслью которой станет объединение наших стран", - рассказывает дирижёр Латам-Кениг.

По его словам, в обсуждении идеи приняли участие множество высокопоставленных лиц. "В итоге оформилась задумка создать оркестр, состоящий из молодых российских и британских музыкантов. После долгой организационной работы, проделанной как британской, так и российской командами, мы заручились поддержкой "Роснефти" и BP. А дальше начался отбор молодых музыкантов, учеников лучших британских и российских консерваторий", - говорит дирижёр.

Музыка все объясняет

Заявки на участие в оркестре поступили от множества ребят, которые учатся или только начинают свою карьеру в России и Великобритании. Прослушивание выпускников и студентов консерваторий и музыкальных колледжей Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова, Лондона, Манчестера, Бирмингема, Оксфорда, Глазго и Кардифа состоялось в период с марта по май этого года. А в сентябре молодые музыканты впервые собрались на совместные репетиции в Сочи.

Возраст участников оркестра в среднем 20-22 года, поэтому для большинства из молодых англичан это первая в жизни поездка в Россию, так же как для большинства российских музыкантов впереди первые выступления в Англии. Джеймс Троубридж (James Trowbridge), ученик королевской музыкальной Академии (Лондон, играет на контрабасе), делясь мыслями о своём путешествии в Россию, говорит, что во всем для него совершенно новые впечатления: "Это не только особый музыкальный, но и новый культурный, туристический и жизненный опыт".

То, что музыканты говорят на разных языках, нисколько не мешает работе оркестра. "Когда идёт репетиция, учителя говорят в основном на английском. Но музыканты легко понимают друг друга, музыка все поясняет", - говорит ученица Московской консерватории им Чайковского Анна Михайлова (играет на скрипке).

"Это первый сборный оркестр, и участвовать в нем очень престижно. Масштаб серьезный - нужно отработать большое количество произведений за короткое время, поэтому репетиции идут 3 раза в день. Для всех это большая физическая нагрузка и психологическая ответственность",- добавляет Анна.

Ежегодная традиция

Программа российско-британского оркестра включают Сюиту для эстрадного оркестра Шостаковича и "Четыре морские интерлюдии" из оперы "Питер Граймс" Бриттена. Музыка Шостаковича к "Гамлету" переплетается с диалогами из фильма Козинцева, воспроизведенными актерами Эдвардом и Фредди Фоксами.

Эти произведения будут исполнены с участием скрипачки Дженнифер Пайк и пианиста Павла Колесникова наряду с такими известными британскими и российскими шедеврами, как "Взлетающий жаворонок" и "Фантазия на тему Таллиса" Воана-Уильямса, сюита "Ромео и Джульетта" Прокофьева и "Рапсодия на тему Паганини" Рахманинова.

В Москве и Санкт-Петербурге фестивальный оркестр также даст редкие исполнения симфонической поэмы Шостаковича "Казнь Степана Разина" с участием хора "Новой оперы" под управлением Яна Латама-Кенига и баса Алексея Антонова.

"Репетиции организованы в России, поэтому логично, что мы начинаем свои концерты в этой стране, а затем отправимся в Англию. Я надеюсь, что выступление молодежного оркестра станет новой культурной традицией для России и Великобритании, и его выступления будут ежегодным. Как знать, может быть наш оркестр станет своеобразным послом российской и британской культур во всем мире", - делится своими надеждами дирижёр Ян Латам-Кенинг.

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