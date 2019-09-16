Петра Мамонова выписали из больницы после двух операций

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Актера и музыканта Петра Мамонова выписали из больницы после второй операции на сердце. Об этом сообщила его жена Ольга.

"Чувствует он себя прекрасно, лучше, чем до инфаркта", - сказала она.

24 августа Мамонов попал в кардиореанимацию Городской клинической больницы N1 имени Пирогова с инфарктом миокарда. 26 августа ему сделали первую операцию и в начале сентября временно выписали. 12 сентября ему провели вторую операцию.

Петру Мамонову 68 лет. Он создатель и солист группы "Звуки Му", театральный и киноактер, радиоведущий.