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Музыкант Петр Мамонов перенес вторую операцию после инфаркта

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Музыканта и актера Петра Мамонова успешно прооперировали в Москве, сообщила "Интерфаксу" его жена Ольга Мамонова.

"Операция закончилась, она длилась 1,5 часа. Операцию провел ведущий хирург Научно-практического центра интервенционной кардиоангиологии. Сейчас Петр в реанимации, выглядит очень хорошо, я его уже видела.", - сказала супруга музыканта.

По ее словам, "врачи выполнили все на 100%, так что операция прошла успешно".

24 августа музыкант был госпитализирован в кардиореанимацию городской клинической больницы N1 имени Пирогова с диагнозом инфаркт миокарда, 26 августа его прооперировали.

Петр Мамонов - русский рок-музыкант, поэт и актер, основатель и лидер музыкальной группы "Звуки Му". Он известен по ролям в фильмах "Такси-блюз", "Остров" и "Царь" Павла Лунгина, "Шапито-шоу" и "Пыль" Павла Лобана, а также по фильму "Игла".

Петр Мамонов

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