Скончался старейший актер "Ленкома" Юрий Колычев

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Старейший актер Московского театра "Ленком" Юрий Колычев скончался в понедельник, 16 сентября, на 91-м году жизни, сообщили в пресс-службе театра.

"Сегодня на 91-м году жизни не стало Юрия Осиповича Колычева - Народного артиста РСФСР, старейшего артиста "Ленкома". Юрий Осипович служил в нашем театре более 60 лет", - сообщили в пресс-службе. Там добавили, что о месте и времени прощания будет объявлено позже. Причины смерти артиста не уточняются.

Телеканал РЕН ТВ передает, что тело актера обнаружили в его квартире.

Колычев родился 15 декабря 1928 года в Москве. В 1957 году Колычев пришел в Московский театр имени Ленинского комсомола (с 1990 года - "Ленком"). На протяжении более чем 60 лет был одним из ведущих артистов труппы.

В 1977 году Колычев был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР, в 1989 году - народного артиста РСФСР ("за большие заслуги в области советского искусства"). В 1999 году актер был награжден орденом Почета, в 2008 году — орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени. В его фильмографии - более 55 картин (документальных и художественных), в которых он снимался, а также читал закадровый текст.