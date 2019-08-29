В Екатеринбурге будут судить участницу митинга против работы Покраса Лампаса

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге в Орджоникидзевский районный суд поступило административное дело активистки Оксаны Ивановой, которой вменяют организацию незаконной акции против работы художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова) на площади Первой Пятилетки. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель суда.

По его словам, Ивановой вменяют ч.2 ст.20.2 КОАП - организацию акции без уведомления властей.

Иванова написала в фейсбуке, что ее задержали полицейские и повезли сначала в отдел полиции, а затем в суд. Задержание она связала с большим количеством жалоб на "хэппенинг" - акцию "Не растопчи любовь", которую она провела 25 августа рядом с работой, которую Покрас Лампас должен был восстановить днем позже. После акции художник решил отложить восстановление работы и заявил, что готов обсуждать изменение ее формы, раз она вызывает претензии верующих. Православные активисты заявили, что недопустимо наступать на крест.

Ранее этим летом Покрас Лампас вместе с помощниками изобразил на Площади первой пятилетки на Уралмаше "Супрематический крест" в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия". Это вписанный в красный овал крест с текстом одного из манифестов Казимира Малевича, вписанный в красный овал.

19 июля эту работу едва не закатали в асфальт коммунальщики. Когда вмешалась мэрия, часть креста уже была закрыта битумом. 26 августа художник должен был вернуться в город и восстановить работу. Он отмечал, что получал угрозы из-за "Супрематического креста", но на его работе это не должно сказаться.