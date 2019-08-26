Покрас Лампас решил изменить форму своей работы в Екатеринбурге

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Петербургский художник-каллиграфист Покрас Лампас (Арсений Пыженков), работу которого повредили коммунальщики в Екатеринбурге, готов изменить форму своего "Супрематического креста". Об этом сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь фестиваля "Стенограффия" Екатерина Кизюн.

"Это единственное, конечно, решение - то, что именно формы креста там не будет. Что появится в дальнейшем, мы пока не можем сказать, потому что еще идет обсуждение в форме диалога", - сказала она.

Кизюн добавила, что организаторы "Стенограффии", в рамках которой художник и создал свое произведение, одобряют решение Покраса Лампаса. По ее словам, "фестиваль не призван ссорить людей между собой, а, наоборот, объединять".

Ранее 26 августа Покрас Лампас заявил, что готов вести диалог с противниками своего произведения и внести в него корректировки. Художник также обратил внимание, что закрасить его работу невозможно, так как это очень масштабный проект. Он рассказал, что получает угрозы от недовольных его "Супрематическим крестом", но на его творчество это не влияет.

19 июля утром дорожные службы в Екатеринбурге нанесли битум на часть работы Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки. Асфальт положить не успели, но рисунок оказался поврежден. Дорожные работы на данном участке были остановлены.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал историю с повреждением работы художника возмутительной и заверил, что власти примут меры для восстановления арт-объекта. Позже организаторы фестиваля "Стенограффия" сообщали, что Покрас Лампас приедет в город 26 августа и восстановит композицию примерно за два дня.

25 августа православные активисты устроили акцию против восстановления "Супрематического креста". После этого организаторы фестиваля заявили, что пока не знают, когда работа будет восстановлена.

Международный фестиваль "Стенограффия" прошел в Екатеринбурге в начале июля. За три дня художники из шести стран создали более 20 новых арт-объектов.