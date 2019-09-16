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Выставка коллекции Щукина стала самой посещаемой в Пушкинском музее за 38 лет

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Выставка "Щукин. Биография коллекции" стала самой посещаемой в ГМИИ имени А.С.Пушкина почти за 40 лет, ее посетили 350 тысяч человек, сообщили в пресс-службе музея.

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"В ГМИИ им. А.С.Пушкина завершилась выставка "Щукин. Биография коллекции", на которой была представлена одна из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма, охватывающая важнейшие художественные течения конца XIX - начала ХХ века. За время работы экспозицию увидели более 350 000 человек, что сделало ее самой посещаемой выставкой в ГМИИ им. А.С. Пушкина за последние 38 лет (по количеству посетителей в день)", - говорится в сообщении.

Выставка "Щукин. Биография коллекции" открылась в Москве 17 июня. На ней была представлена одна из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма, собранная меценатом Сергеем Щукиным и охватывающая важнейшие художественные течения конца XIX - начала ХХ века. Выставка занимала практически все пространство музея. В экспозицию вошли произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента Ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других выдающихся художников.

гМИИ имени Пушкина

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