Работы Моне, Матисса и Пикассо из коллекции Щукина покажут в ГМИИ им.Пушкина

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Выставка "Щукин. Биография коллекции", посвященная коллекции мецената Сергея Щукина, открылась в ГМИИ им А.С.Пушкина.

Параллельно с выставкой Щукина, в ГМИИ им А.С.Пушкина открылась выставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное", где представлены экспонаты из фонда Луи Вюиттона.

Посмотрите, как проходит монтаж выставки "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное". Выставка откроется 19 июня в Галерее стран искусства Европы и Америки XIX-XX веков.



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"Мы открываем сегодня две выставки, рассказываем специально о двух коллекционерах. Одни из них - Сергей Щукин, который, как мне кажется, главный коллекционер ХХ века, а может и не только", - сказала директор музея Марина Лошак во время открытия выставок в музее.

Лошак отметила, что выставка Щукина открыта при поддержке Государственного Эрмитажа. "Без Эрмитажа выставка была бы невозможна, так как в 1948 году вся коллекция Щукина была поделена между двумя музеями и существует сейчас в двух музеях", - уточнила Лошак.

Она добавила, что три года назад выставка уже проходила во Франции. "Три года назад мы показали ее в замечательном музее "Фонд Луи Вюиттон", и это был первый большой привет памяти Щукина. Выставка собрала 1,25 млн человек, побив все рекорды", - добавила Лошак.

В свою очередь генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что эта выставка стала музейной инновацией. "То, что сегодня здесь у нас, это музейная инновация. Потрясающее сочетание выставок, которое открывается сегодня. Две больших коллекции, два больших коллекционера двух стран - это потрясающее сравнение", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что такого количества выставок не было ни у одного коллекционера.

Выставка "Щукин. Биография коллекции" покажет одну из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма, охватывающую важнейшие художественные течения конца XIX - начала ХХ века. Выставка займет практически все пространство музея. Проект представит историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст. В экспозицию войдут знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.