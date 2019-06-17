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Работы Моне, Матисса и Пикассо из коллекции Щукина покажут в ГМИИ им.Пушкина

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Выставка "Щукин. Биография коллекции", посвященная коллекции мецената Сергея Щукина, открылась в ГМИИ им А.С.Пушкина.

Параллельно с выставкой Щукина, в ГМИИ им А.С.Пушкина открылась выставка "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное", где представлены экспонаты из фонда Луи Вюиттона.

"Мы открываем сегодня две выставки, рассказываем специально о двух коллекционерах. Одни из них - Сергей Щукин, который, как мне кажется, главный коллекционер ХХ века, а может и не только", - сказала директор музея Марина Лошак во время открытия выставок в музее.

Лошак отметила, что выставка Щукина открыта при поддержке Государственного Эрмитажа. "Без Эрмитажа выставка была бы невозможна, так как в 1948 году вся коллекция Щукина была поделена между двумя музеями и существует сейчас в двух музеях", - уточнила Лошак.

Она добавила, что три года назад выставка уже проходила во Франции. "Три года назад мы показали ее в замечательном музее "Фонд Луи Вюиттон", и это был первый большой привет памяти Щукина. Выставка собрала 1,25 млн человек, побив все рекорды", - добавила Лошак.

В свою очередь генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что эта выставка стала музейной инновацией. "То, что сегодня здесь у нас, это музейная инновация. Потрясающее сочетание выставок, которое открывается сегодня. Две больших коллекции, два больших коллекционера двух стран - это потрясающее сравнение", - сказал Пиотровский.

Он отметил, что такого количества выставок не было ни у одного коллекционера.

Выставка "Щукин. Биография коллекции" покажет одну из наиболее значительных коллекций искусства европейского модернизма, охватывающую важнейшие художественные течения конца XIX - начала ХХ века. Выставка займет практически все пространство музея. Проект представит историю формирования коллекции Сергея Щукина через его личность, биографию семьи и культурно-исторический контекст. В экспозицию войдут знаковые произведения Клода Моне, Пьера Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо и других мастеров.

ГМИИ имени Пушкина

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