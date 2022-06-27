В Пушкинском музее 28 июня откроется выставка коллекций братьев Морозовых

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - В Государственном музее изобразительного искусства имени Пушкина с 28 июня откроется для посетителей выставка "Брат Иван. Коллекции Михаила и Ивана Морозовых".

Там представлены экспонаты из собраний Пушкинского музея, Государственного Эрмитажа и Третьяковской галереи.

"Это действительно уникальное событие, потому что впервые за 100 лет 257 работ из Государственного музея изобразительного искусства им. Пушкина, Государственной Третьяковской галереи, Государственного Эрмитажа собраны воедино и предстанут в этом уникальном формате перед посетителями Пушкинского музея", - сказала журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Министр культуры Ольга Любимова отметила, что выставка стала итогом огромного пути, который прошли команды трех российских музеев.

"Большой путь, когда, преодолевая всевозможные преграды, эта коллекция оказалась во Франции и мы, действительно, видели, как русское искусство, как русское наследие меценатов чтут те, кто так быстро, в угоду времени смогли от этого отказаться, тем самым понимаем, насколько это временно и быстротечно: и подобные высказывания, и подобные веяния", - сказала Любимова.

Директор Пушкинского музея Марина Лошак напомнила, что открывающаяся выставка - шестой совместный проект для трех музеев.

"Мы придумали, как мне кажется, интересную концепцию для этой выставки, мы вслед за Иваном Абрамовичем Морозовым (...) пытаемся сделать то, что не успел сделать он - создать музей, о котором он мечтал, но который не успел создать. И концепция выставки заключается в том, что весь второй этаж нашего музея мы отдаём новому музею, который называется музей братьев Морозовых", - добавила Лошак.

Главы Третьяковкой галереи и Государственного Эрмитажа Зельфира Трегулова и Михаил Пиотровский также отметили важность сотрудничества музеев в создании выставки.

"Эта выставка о великих русских коллекционерах, которые собирали то, что не собирали их французские и европейские современники, чей взгляд вглубь и в будущее подтверждает то, что Россия в конце XIX-начале XX века была на подъёме", - добавила Трегулова.

В экспозицию включены 73 работы из Эрмитажа, 71 - из Третьяковской галереи и 113 - из ГМИИ им. А.С. Пушкина. Среди них работы Дени, Сислея, Писсарро, Ренуара, Моне, Синьяка, Майоля, Гогена, Матисса, Пикассо, Васнецова, Коровина, Левитана, Шагала, Кустодиева, Серова, Виноградова, Сурикова и других художников. Всего там представлено 600 экспонатов - около 260 произведений живописи, графики и скульптуры; предметы декоративно-прикладного искусства, книги, фотографии, архивные материалы.

Открывающаяся в ГМИИ им. Пушкина вставка, по словам организаторов, будет отличаться от той, что проходила в Париже при поддержке Фонда Луи Виттон (Fondation Louis Vuitton), не только концепцией, но и составом произведений. Так, в выставке примут участие работы, не демонстрировавшиеся во Франции - около 30 произведений русского искусства и 10 работ французских художников. Среди них - всемирно известная картина "Красные виноградники в Арле. Монмажур", а также "Пейзаж в Овере после дождя (Пейзаж с повозкой и поездом)" Винсента ван Гога, воссоединенные парные работы Мориса Дени "Полифем" (ГМИИ) и "Вакх и Ариадна" (Эрмитаж).

В ГМИИ ранее обещали, что выставка расскажет "о влиятельном роде промышленников Морозовых, в конце XIX века давшем России сразу двух братьев - коллекционеров современного искусства: эксцентричного экспериментатора Михаила и вдумчивого знатока Ивана".

"Экспозиция реконструирует собрания французской и русской живописи, составленные на рубеже столетий братьями Морозовыми. Коллекция безвременно скончавшегося в 1903 году Михаила Морозова, неоднородная и эклектичная, тем не менее включавшая в себя первые в России работы Гогена, ван Гога и Мунка, станет прологом к "идеальному музею" его младшего брата", - отмечали в сообщении.

Иван Морозов, в свою очередь, отбирал произведения импрессионистов (Моне, Сислея, Ренуара и других) и постимпрессионистов (ван Гога, Сезанна и Гогена). Он заказывал монументально-декоративные ансамбли ведущим мастерам своего времени - Дени, Боннару и Матиссу. Ему принадлежали работы Серова, Левитана и Врубеля, Ларионова, Гончаровой, Машкова, которые он приобретал одновременно с французским искусством.

Выставка "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей была открыта в фонде Louis Vuitton в Париже до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля, а затем экспонаты не без труда вернулись в Россию.