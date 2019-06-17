Внук мецената Щукина получил российский паспорт

Андре-Марку Делок-Фурко вручила этот документ спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Внук мецената и коллекционера искусства Сергея Щукина, гражданин Франции Андре-Марк Делок-Фурко получил российский паспорт. Документ ему вручила в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Церемонию приурочили к открытию выставки "Щукин. Биография коллекции".

Президент Владимир Путин 13 июня подписал указ о приеме в гражданство Российской Федерации Делок-Фурко и еще нескольких человек.

Коллекция Щукина вошла в собрания французской модернистской живописи Эрмитажа и ГМИИ. Считается, что он первым привез в Россию работу Моне, купив в 1898 году картину "Скалы в Бель-Иль" (ГМИИ). После национализации его галерее в мае 2018 года он полгода был хранителем и экскурсоводом в этом музее, но в ноябре эмигрировал. Сергей Щукин умер в 1936 году в Париже.