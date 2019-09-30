Константин Райкин возмутился обвинительным приговором актеру Устинову

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Художественный руководитель театра "Сатирикон" Константин Райкин не согласен с решением суда об изменении наказания актеру Павлу Устинову с 3,5 лет колонии на год условно и намерен вместе с защитой обжаловать приговор.

"Они (власти - ИФ) хотят его сделать "виновным, но не очень", а он невиновен абсолютно! Те, кто набросился на совершенно невиновного, да еще и солгали, обвинив в выкрикивании лозунгов, вот они совершили преступление. Мы будем вместе с защитой прикладывать усилия, чтобы обжаловать этот приговор", - заявил Райкин, слова которого приводит пресс-служба театра.

Ранее в сентябре Райкин сообщал, что он вместе с другими театральными деятелями просил адвоката Анатолия Кучерену защищать Устинова, юрист согласился. Кроме того, худрук "Сатирикона" вместе с работниками других театров просил президента РФ Владимира Путина взять под контроль дело Устинова и повлиять на справедливый приговор артисту.

Дело Устинова

Мосгорсуд в понедельник приговорил к 1 году лишения свободы условно актера Павла Устинова, осужденного ранее на 3,5 года колонии общего режима за применение насилия к бойцу ОМОНа Росгвардии на несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. Защита намерена добиваться полной отмены наказания.

Тверской суд Москвы 16 сентября приговорил 24-летнего Устинова к 3,5 годам колонии общего режима по вышеупомянутому обвинению (ч. 2. ст. 318 УК РФ). Согласно фабуле уголовного дела, Устинов потянул потерпевшего за плечо, в результате чего у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости".

Свою вину актер не признал. По его словам, на акции он оказался случайно и не оказывал сопротивления при задержании. Защита Устинова обжаловала приговор, указав в суде апелляционной инстанции, что он должен быть оправдан ввиду отсутствия в его действиях состава и события преступления.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку была развернута общественная кампания.

Так, петиция за освобождение Устинова набрала за сутки больше 112 тыс. подписей. Артисты театра и кино начали флешмоб в поддержку коллеги. Для участия в одиночном пикете в знак солидарности с актером 18 сентября на Старой площади выстроилась очередь. Пересмотра дела потребовали правозащитники, журналисты, ученые, учителя, врачи, православные священники.