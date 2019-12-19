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Актер Устинов подал кассационную жалобу на приговор

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Защита актера Павла Устинова, который получил условный срок за нанесение травмы бойцу ОМОНа Александру Лягину, подала кассационную жалобу на этот приговор и попросила его оправдать. Об этом сообщил его адвокат Анатолий Кучерена.

Дело Павла Устинова

Устинова задержали в день несогласованной акции 3 августа в центре Москвы. По версии обвинения, он участвовал в несогласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму и по телефону пытался скоординироваться с другими протестующими. По версии защиты, он не собирался участвовать в акции и ждал друга у выхода из метро.

Актера задерживали одновременно несколько силовиков. В результате Лягин получил травму. По версии обвинения, Устинов потянул его за плечо, и у того оказалась вывихнута "головка левой плечевой кости". Актер утверждает, что не сопротивлялся.

16 сентября судья Тверского суда Алексей Криворучко приговорил Устинова к 3,5 годам колонии общего режима за применение насилия, опасного для здоровья, к силовику. При этом он отказался изучить и приобщить к делу записи задержания подсудимого, предоставленные адвокатами. Этот приговор обжаловала не только защита, но и Генпрокуратура. В надзорном ведомстве приговор нашли чрезмерно суровым, несмотря на доказанность вины.

30 сентября Мосгорсуд приговорил его к году лишения свободы условно.

После этого нескольких человек задержали по уголовному делу об угрозах судье Криворучко.

Дело Устинова вызвало широкий резонанс. В его поддержку проводились акции и флешмобы с участием актеров и других профессиональных сообществ, петиция за его освобождение только за сутки набрала больше 112 тысяч подписей.

Павел Устинов Мосгорсуд Тверской суд Анатолий Кучерена Мосгордума Москва

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