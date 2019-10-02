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Умер актер Игорь Пушкарев

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Актер театра и кино, режиссер Игорь Пушкарев скончался на 82-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза в среду, актер ушел из жизни 30 сентября после продолжительной болезни. "Игорь Борисович был талантливым, добрым человеком, занимался литературной деятельностью. Им написаны три книги для детей и подростков: "Мика и Лев в созвездии Тимохина", "Борцы вольного стиля", "Новые приключения Леньки Круглякова", а также сборник сказок для взрослых "Куда пропал писец?", - отметили в Союзе.

Прощальная панихида состоится 3 октября в 11:00 в конференц-зале Центрального дома кино. Похороны пройдут на Хованском кладбище в Москве, отмечается в сообщении.

Пушкарев сыграл более 70 ролей в кино, его дебют состоялся в 1958 году.

Большую известность Пушкареву принес фильм "А если это любовь?" (1961 год) режиссера Юлия Райзмана. Он также запомнился по ролям в фильмах "Самые первые", "Своя голова на плечах", "Третий тайм", "Живые и мертвые", "Они живут рядом", "Удивительные приключения Дениса Кораблева", "Рябиновый вальс" и многие другие, отметили в Союзе кинематографистов.

Игорь Пушкарев Москва Союз кинематографистов России

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