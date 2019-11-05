В Смольном ответили Варламову на критику реставрации Петропавловской крепости

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга рассказал о методике реставрации стен Петропавловской крепости в ответ на критическую публикацию блогера Ильи Варламова. Разъяснения опубликовала во вторник пресс-служба КГИОП.

"Валганговые и эскарповые фасады стали оштукатуривать уже с середины XVIII века - с разделкой "под кирпич". Гранитом при строительстве был облицован только Невский полигон, остальной внешний периметр штукатурили с разделкой "под гранит" и "под кирпич". В послевоенный период стены крепости гладко штукатурили и окрашивали ПХВ-краской", - отметили в пресс-службе.

В КГИОП подчеркнули, что стены Петропавловской крепости имеют определенный уклон, вследствие чего не защищены от осадков и нуждаются в постоянном ремонте.

"В 1990-х годы специалисты института "Ленпроектреставрация" в ходе научных исследований обнаружили фрагмент штукатурки с разделкой "под кирпич" и разработали проект реставрации стен по аналогичной методике, т.е. с разделкой "под кирпич" и окраской известью. Указанная методика была согласована управлением Росохранкультуры по Северо-Западному федеральному округу", - добавили в пресс-службе.

Специалисты КГИОП уточнили, что основной объем стен, на которые обратил внимание блогер, реставрировался с 2005 по 2007 годы, при этом гарантийный срок реставрации штукатурного слоя составляет до пяти лет.

Ранее Варламов опубликовал в своем блоге снимки стен Петропавловской крепости, сопроводив их замечаниями по качеству реставрации. По словам блогера, вместо ремонта кирпичной кладки поверх нее были наклеены панели с "кирпичным" принтом. Варламов также раскритиковал качество используемых материалов.