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Детский музыкальный театр юного актера отметил юбилей на сцене Большого театра

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Детский музыкальный театр юного актера отметил 30-летие на Новой сцене Большого театра, актеры показали отрывки лучших спектаклей за все годы работы театра.

"Сегодня в этом замечательном зале, на Новой сцене Большого театра, в самом сердце столицы мы отмечаем замечательное событие - Детскому музыкальному театру юного актера - 30 лет. 30 лет назад в такой же осенний день в наш маленький подвал пришли первые юные актеры, они еще не были актерами, еще не знали, что их ждет впереди. Мы жили сегодняшним днем, но мы верили, что то, что мы делаем, это хорошо, правильно, интересно и нужно", - сказал, открывая празднования, художественный руководитель театра Александр Федоров.

С юбилеем театр поздравил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

В рамках концерта, приуроченного к 30-летию театра, артисты и выпускники представили отрывки из спектаклей "В детской", мюзиклов "Приключения Оливера Твиста", "Приключения Тома Сойера", "Пеппи Длинный чулок", "Московская история 1205", музыкальных спектаклей "Фантазии на тему Дунаевского", "Вождь краснокожих", оперы "Баранкин, будь человеком!", музыкальной фантазии "Сон о дожде" и другие произведения.

Детский музыкальный театр Юного Актера (ДМТЮА) - российский государственный театр, основанный в 1988 году. В театре выступают дети от 9 до 16 лет и репертуар рассчитан в основном на юного зрителя. В репертуаре театра - русская и мировая музыкальная классика.

театр Большой театр

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