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Журнал People назвал певца Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной мира

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Журнал People по традиции выбрал самого сексуального мужчину планеты, и, по версии издания, им является американский певец Джон Ледженд.

40-летний американский исполнитель получил первую премию "Грэмми" в 2006 году за дебютный альбом Get Lifted, после чего получил еще девять таких наград в различных номинациях.

В 2015 году он стал обладателем "Оскара" и "Золотого глобуса" за песню Glory из фильма "Сельма".

Ледженд стал 34-м самым сексуальным мужчиной планеты по версии People, который выбирает лауреатов с 1985 года. Первым обладателем титула стал актер Мел Гибсон.

Год назад People назвал самым сексуальным мужчиной актера Идриса Эльбу.

США Голливуд People

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