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Журнал People назвал актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной мира

Журнал People назвал актера Пола Радда самым сексуальным мужчиной мира
Пол Радд
Фото: Rodin Eckenroth/Getty Images

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Журнал People по традиции выбрал самого сексуального мужчину планеты, и в этом году по версии издания, им является американский актер Пол Радд.

52-летний Радд известен ролью супергероя Человека-муравья в фильмах "Марвел". Первую популярность получил еще в 1990-е ролью в комедии "Бестолковые".

Также он сыграл в картинах "Ромео + Джульетта", "Сорокалетний девственник", "Немножко беременна" и других. Кроме того, Радд запомнился телезрителям ролью в сериале "Друзья".

Журнал People выбирает самых сексуальных мужчин мира с 1985 года. Первым обладателем титула стал актер Мел Гибсон. Среди прошлых лауреатов актеры Брэд Питт, Джордж Клуни, Мэттью Макконахи, Том Круз и другие. В прошлом году на обложку попал актер Майкл Бакари Джордан.

People США Голливуд Пол Радд

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