Главбух "Седьмой студии" Масляева дала суду показания о "черной кассе"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Деньги из госбюджета, которые поступали на счета "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова, обналичивались, передавались в так называемую "черную кассу", тратились на зарплаты, закупку декораций и на другие цели, заявила в Мещанском суде бывший главный бухгалтер организации Нина Масляева. На что расходовались деньги, о судьбе которых она не знает, она предполагать не стала.

Судья спросила Масляеву, известно ли ей о хищении обналиченных средств. Руководителям "Седьмой студии" вменяют обналичивание и хищение бюджетных денег, которые Минкультуры перечислило организации на театральный проект "Платформа". Остальные обвиняемые хищения отрицают и утверждают, что все деньги тратились на спектакли.

По словам Масляевой, деньги "обналичивались через "фирмы-обнальщики" с помощью заключения фиктивных договоров на выполнение работ с индивидуальными предпринимателями для того, "чтобы была большая наличность в "Седьмой студии", чтобы была большая сумма денег, из которой выплачивалась заработная плата в конвертах, которую устанавливали руководители для каждого лица". Она подсчитала, что официально на нужды "Седьмой студии" тратилось по 30 млн рублей из предусмотренного госфинансирования.

"Остальная часть была обналичена и шла на личные цели. В данном случае я говорю про себя - например, у меня была зарплата 150 тысяч рублей", - объяснила она.

После нескольких вопросов судьи Масляева заявила, что часть обналиченного все-таки "присваивалась", не уточнив, однако, кем.

"Например, 4 млн рублей выделяется на спектакль... Через два дня спектакль не поставлен, а 4 миллионов нет, но поступает запрос на новый спектакль", - сказала бухгалтер.

"Если судить по банку, по платежным поручениям, на спектакли и мероприятия в каждом году тратилось около 30 млн рублей, выделялось по 70 миллионов", - заключила она.

По словам свидетеля, руководство "Седьмой студии", в том числе режиссер Кирилл Серебренников, "говорили", что на работе с министерством культуры можно "хорошо заработать". Она уточнила, что Серебренников, бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский и бывший гендиректор Юрий Итин, которые стали обвиняемыми по этому делу, говорили, "что все хорошо заработают на этом проекте": "Потому что часть денег будет истрачена на проект, на другой части можно будет заработать".

Учетом обналиченных денежных средств в "Седьмой студии" занималась "кассир" Лариса Войкина, поэтому, как они распределялись, Масляева точно не знает, уточнила она.

В январе 2019 года на первом процессе по делу "Седьмой студии" бухгалтер давала аналогичные показания. Тогда она говорила, что из 216 млн рублей, выделенных "Седьмой студии" из бюджета, "если не через левые фирмы, (...) было потрачено, если судить только по платежным поручениям, около 90 млн".

Масляева единственная из фигурантов дела признала вину. Материалы в ее отношении были выделены в отдельное производство.

Фигурантам дела вменяют хищение 133 млн рублей, выделенных "Седьмой студии" в 2011-2014 годах. Кроме Серебренникова, Малобродского и Итина по делу проходит также бывший руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры, ныне директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум. Бывший продюсер "Седьмой студии" Екатерина Воронова находится в розыске.

В середине сентября 2019 года Мещанский суд вернул дело в Генпрокуратуру из-за недостатков в обвинительном заключении. Мосгорсуд по жалобе обвинения вернул дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.