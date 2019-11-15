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Михаил Абрамов посмертно удостоен премии "Меценат года"

Оргкомитет отметил его участие в проведении выставок "Шедевры школ древнерусской живописи из собраний музеев России"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов посмертно стал лауреатом премии "Меценат года", объявил министр культуры Владимир Мединский на церемонии награждения в рамках Санкт-Петербургского культурного форума.

Оргкомитет премии решил присудить Абрамову специальную награду за выставочный цикл "Шедевры школ древнерусской живописи из собраний музеев России".

Абрамов погиб в августе 2019 года в крушении вертолета в Греции. Ему было 55 лет. Он с 2000 года коллекционировал иконы и открыл в Москве первый частный Музей русской иконы.

Лауреатом премии "Меценат года" в 2019 году стал Патох Шодиев, член совета директоров Международного Фонда Шодиева, ставший генеральным спонсором гастролей труппы театра Кабуки в России.

В номинации "За особый вклад в развитие российской культуры" был отмечен председатель правления Владимирской региональной общественной организации "Архитектурно-исторический комплекс Генералиссимуса А.В.Суворова" Василий Верещак за восстановление храма Святителя Великого и создания музейного комплекса Суворова.

Премию в номинации "Прорыв года" получил председатель правления "Сибура" Михаил Карисалов, который подарил ГМИИ им. Пушкина картины XVIII века и другие ценные экспонаты.

Премия "Меценат года" вручается в шестой раз. С 2019 года в ней изменились условия подачи заявок, а количество номинаций сократилось до трех: "Меценат года", "Прорыв года" и "Особый вклад в развитие российской культуры". Соискателей выдвигают учреждения культуры, получившие меценатскую поддержку. В этом году заявки на получение премии прислали 27 регионов. Меценаты документально подтвердили факты пожертвований на общую сумму в 1 млрд рублей в течение 2019 года.

Михаил Абрамов Меценат года Музей русской иконы Владимир Мединский Петербург

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