В крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Одним из россиян, погибших при падении вертолета у греческого острова Порос, был предприниматель, основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов.Об этом сообщил телеканал "Россия-24" (ВГТРК).

Михаилу Абрамову было 55 лет. Предпринимательской деятельностью он занимался с 1985 года. С 1991-го работал в "Ингосстрахе" и занимался строительством зданий в Москве. После 2000 года занялся коллекционированием икон. Позднее открыл первый частный Музей русской иконы.

Вертолет, на борту которого находились двое туристов из России и греческий пилот, рухнул у берегов греческого острова Порос, все трое погибли.

По информации СМИ, при падении вертолет задел линию электропередачи, что привело к отключению энергоснабжения на всем острове.