Структура "Газпром-медиа" займется продвижением авторского кино

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Группа компаний КИТ создала кинопрокатную компанию "Белые ночи", которая займется продвижением авторского кино, российского и зарубежного. Об этом на полях культурного форума в Петербурге объявил гендиректор КИТ Рафаел Минасбекян.

По его словам, компания займется поддержкой "очень хорошего кино, которое, возможно, не имеет какого-то огромного коммерческого потенциала". Приоритет будет отдан российским картинам, но компания будет заниматься и работами таких режиссеров, как Ларс фон Триер, Франсуа Озон и Вуди Аллен.

Компания будет базироваться в Петербурге. Ее гендиректор Ирина Пономарева сообщила, что что в планах компании выйти на уровень 20 релизов в год. В 2020 году "Белые ночи" выпустят картину "Доктор Лиза" о благотворителе Елизавете Глинке с Чулпан Хаматовой в главной роли.

Группа КИТ (Кино и Телевидение. Производство, прокат, дистрибуция) входит в "Газпром-медиа".