Поиск

Структура "Газпром-медиа" займется продвижением авторского кино

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Группа компаний КИТ создала кинопрокатную компанию "Белые ночи", которая займется продвижением авторского кино, российского и зарубежного. Об этом на полях культурного форума в Петербурге объявил гендиректор КИТ Рафаел Минасбекян.

По его словам, компания займется поддержкой "очень хорошего кино, которое, возможно, не имеет какого-то огромного коммерческого потенциала". Приоритет будет отдан российским картинам, но компания будет заниматься и работами таких режиссеров, как Ларс фон Триер, Франсуа Озон и Вуди Аллен.

Компания будет базироваться в Петербурге. Ее гендиректор Ирина Пономарева сообщила, что что в планах компании выйти на уровень 20 релизов в год. В 2020 году "Белые ночи" выпустят картину "Доктор Лиза" о благотворителе Елизавете Глинке с Чулпан Хаматовой в главной роли.

Группа КИТ (Кино и Телевидение. Производство, прокат, дистрибуция) входит в "Газпром-медиа".

КИТ Рафаел Минасбекян Петербург Белые ночи Рафаел Минасбекян Вуди Аллен Чулпан Хаматова

Новости

"Союзмультфильм" выпустит новые серии "Ну, погоди!"

Минкульт решил перезапустить механизм выхода российского кино на мировой рынок

Минкульт решил перезапустить механизм выхода российского кино на мировой рынок

Актеры сериала "Друзья" обсудят съемки новой серии ситкома

Актеры сериала "Друзья" обсудят съемки новой серии ситкома

На кинокомпании завели шесть дел о невозвращении госсубсидий

На кинокомпании завели шесть дел о невозвращении госсубсидий

Репертуар закрывающегося "Соловья" перенесут в кинотеатры сети "Каро"

Репертуар закрывающегося "Соловья" перенесут в кинотеатры сети "Каро"

Актер Джеймс Дин "сыграет" в фильме через 65 лет после своей гибели

Актер Джеймс Дин "сыграет" в фильме через 65 лет после своей гибели

Что случилось этой ночью: суббота, 9 ноября

Участников Pussy Riot задержали в Москве на концерте Scorpions

В Смольном ответили Варламову на критику реставрации Петропавловской крепости

Дело "Седьмой студии"

Мединский связал мат в "Гоголь-центре" с нефедеральным статусом театра

Мединский связал мат в "Гоголь-центре" с нефедеральным статусом театра
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');