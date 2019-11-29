Ученый нашел перевод Тацита, который правила Елизавета I

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В архиепископской библиотеке Ламбетского дворца историк литературы Джон Марк Файло нашел рукописный перевод "Анналов" Тацита на английский, который написала королева Елизавета I. О находке он сообщил в журнале Review of English Studies.

Elizabeth I of England is adding a publication to her c.v. tomorrow:

"Elizabeth I's Translation of Tacitus is published on 29 November 2019 in the Review of English Studies." https://t.co/JzYPOtS6Bj — Aviel Roshwald (@RoshwaldAviel) November 29, 2019

Эксперт, доктор наук из Университета Восточной Англии, настаивает, что перевод переписал один из секретарей королевы, но в тексте есть правка другой рукой, почерком Елизаветы в последние годы царствования, с характерными для этого периода особенностями написания букв. Он убежден, что перевод сделала сама королева. Также в пользу этой версии говорит стиль перевода и то, что 42-страничный манускрипт написан на бумаге, популярной при дворе Тюдоров в 1590-х годах.

На бумаге обнаружились три водяных знака - восстающий львиный леопард и буквы G.B., которые есть на некоторых личных письмах королевы.

Рукопись была передана в библиотеку Ламбетского дворца в составе коллекции архиепископа Кентерберийского Томаса Тенисона (умер в 1715 году), который собирал документы времен царствования Елизаветы.

Манускрипт находился в библиотеке дворца с XVII века, однако его авторство аттрибутировали только сейчас. Доктор Файло допускает, что королева могла сделать перевод Тацита ради собственного развлечения, из любви к античной истории.