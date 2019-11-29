Поиск

Ученый нашел перевод Тацита, который правила Елизавета I

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - В архиепископской библиотеке Ламбетского дворца историк литературы Джон Марк Файло нашел рукописный перевод "Анналов" Тацита на английский, который написала королева Елизавета I. О находке он сообщил в журнале Review of English Studies.

Эксперт, доктор наук из Университета Восточной Англии, настаивает, что перевод переписал один из секретарей королевы, но в тексте есть правка другой рукой, почерком Елизаветы в последние годы царствования, с характерными для этого периода особенностями написания букв. Он убежден, что перевод сделала сама королева. Также в пользу этой версии говорит стиль перевода и то, что 42-страничный манускрипт написан на бумаге, популярной при дворе Тюдоров в 1590-х годах.

На бумаге обнаружились три водяных знака - восстающий львиный леопард и буквы G.B., которые есть на некоторых личных письмах королевы.

Рукопись была передана в библиотеку Ламбетского дворца в составе коллекции архиепископа Кентерберийского Томаса Тенисона (умер в 1715 году), который собирал документы времен царствования Елизаветы.

Манускрипт находился в библиотеке дворца с XVII века, однако его авторство аттрибутировали только сейчас. Доктор Файло допускает, что королева могла сделать перевод Тацита ради собственного развлечения, из любви к античной истории.

Англия Лондон Елизавета I Ламбетский дворец Тацит

Новости

В Москве заочно арестовали раввина по делу о книгах из библиотеки Шнеерсона

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Театр.doc сообщил о полицейских проверках трех спектаклей

Мадонна отменила три концерта из-за "чудовищной боли"

Мадонна отменила три концерта из-за "чудовищной боли"
Дело "Седьмой студии"

Минкультуры потребовало взыскать с Серебренникова 133 млн рублей

"Ленком" получил имя Марка Захарова

"Ленком" получил имя Марка Захарова
Дело "Седьмой студии"

Сотрудница Минкультуры заявила суду об угрозах следствия по делу "Седьмой студии"

Сотрудница Минкультуры заявила суду об угрозах следствия по делу "Седьмой студии"

Мединский допустил "разведение" российских и иностранных фильмов в новогоднем прокате

Мединский допустил "разведение" российских и иностранных фильмов в новогоднем прокате

Картина Фриды Кало продана на аукционе Christie's за рекордные $5,8 млн

"Грэмми" объявила номинантов 62-й премии

"Грэмми" объявила номинантов 62-й премии

Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы

Артисты МХАТ им. Горького поддержали Прилепина и попросили защитить театр от клеветы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');