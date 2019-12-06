Писатель Захар Прилепин решил разобраться в авторстве "Тихого Дона"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Писатель Захар Прилепин планирует написать книгу о Михаиле Шолохове, авторе "Тихого Дона", в которой будет разобраться в мифах об авторстве романа.

"Я хочу написать книги серии ЖЗЛ о Шолохове... Есть 27 авторов "Тихого Дона" помимо Шолохова и надо с этим разобраться. Потому что это такая же карусель абсурда непрекращающаяся. Шолохов жертва "профессиональных либералов", потому что, как какой-то русский мужичок может написать гениальнейший, величайший роман 20 века. Ну не могут эти нелепые русские люди вот такое в 22 года написать", - сказал Прилепин на пресс-конференции в пятницу, представляя свою уже вышедшую в серии книгу о поэте Сергее Есенине.

Прилепин отметил, что при написании книги о Есенине его "подзадорило" большое количество версий убийства поэта, что подтолкнуло его во всем разобраться. При работе над книгой о Шолохове писатель намерен изучить все книги о творчестве писателя.

"Вал "антишолоховедения" он огромен и таит в себе аномальное количество безумства, комплексов, парадоксов и бреда сивой кобылы. Я возьмусь и со всем этим разберусь. Я Шолохова люблю", - добавил Прилепин.

Шолохов - русский писатель, журналист и киносценарист. В годы Великой Отечественной войны был военным корреспондентом. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1965 год), Сталинской премии (1941 год), Ленинской премии (1960 год). Автор таких произведений, как "Они сражались за родину", "Судьба человека", "Донские рассказы" и другие.

Российскую и мировую известность Шолохову принес роман "Тихий Дон" о донском казачестве в Первой мировой и Гражданской войнах; это произведение, объединяющее несколько сюжетных линий, называют эпопеей.

Некоторые писатели и литературоведы выражают сомнения, что подлинным автором "Тихого Дона" мог быть Шолохов.