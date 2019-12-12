О жизни Пушкина снимут хип-хоп мюзикл

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Компания "Кинослово" планирует снять фильм "Пророк" о жизни Александра Пушкина, фильм будет поставлен в жанре хип-хоп мюзикла.

"Мы с огромной любовью и ответственностью начинаем делать этот фильм. Яркая и трагичная жизнь великого поэта будет рассказана с помощью современной рэп-музыки, все остальное в фильме будет максимально аутентично: костюмы, декорации, места действия - все будет из пушкинской России. Нам кажется, что именно этим языком можно нетривиально и ярко рассказать историю, которая так сильно трогает нас и, надеемся, тронет зрителей", - сообщил продюсер фильма Петр Ануров, слова которого приводит пресс-служба кинокомпании.

Актерский состав, а также имя исполнителя главной роли ещё не известны. Имя режиссера проекта компания также не называет.

Планируется, что фильм выйдет в прокат в 2021 году.