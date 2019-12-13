Умерла заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова

Дочь Льва Дурова скончалась после продолжительной болезни

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка РФ, актриса Театра на Малой Бронной Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет, сообщили в пресс-службе театра.

"Сегодня после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в пятницу, 13 декабря. Уточняется, что о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Екатерина Дурова родилась 25 июля 1959 года. Дочь народного артиста СССР Льва Дурова. В 1980-м окончила ГИТИС им. А. Луначарского. С 1980 года по 1984 год служила в Театре на Таганке. С 1984 года - актриса Театра на Малой Бронной. Ее фильмография насчитывает около 30 картин. Сыграла главную роль в мелодраме "Фантазии Фарятьева". Также известна по ролям в фильмах "Транзит для дьявола", "Поклонник", "Юрьев день", сериалу "Кровавая барыня".