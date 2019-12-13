Поиск

Умерла заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова

Дочь Льва Дурова скончалась после продолжительной болезни

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Заслуженная артистка РФ, актриса Театра на Малой Бронной Екатерина Дурова умерла в возрасте 60 лет, сообщили в пресс-службе театра.

"Сегодня после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова", - говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном в пятницу, 13 декабря. Уточняется, что о дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

Екатерина Дурова родилась 25 июля 1959 года. Дочь народного артиста СССР Льва Дурова. В 1980-м окончила ГИТИС им. А. Луначарского. С 1980 года по 1984 год служила в Театре на Таганке. С 1984 года - актриса Театра на Малой Бронной. Ее фильмография насчитывает около 30 картин. Сыграла главную роль в мелодраме "Фантазии Фарятьева". Также известна по ролям в фильмах "Транзит для дьявола", "Поклонник", "Юрьев день", сериалу "Кровавая барыня".

Екатерина Дурова Театр на Малой Бронной Лев Дуров Москва

Новости

Объявлена дата премьеры четвертой части "Матрицы"

Объявлена дата премьеры четвертой части "Матрицы"

Драгоценности Зыкиной пустят с молотка с согласия наследников

Лауреатом премии "Большая книга" стала биография Венедикта Ерофеева

Лауреатом премии "Большая книга" стала биография Венедикта Ерофеева
Умершие знаменитости

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Умерла вокалистка группы Roxette Мари Фредрикссон

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Объявлены номинанты на премию "Золотой Глобус"

Американские кинокритики назвали "Ирландца" Скорсезе лучшим фильмом года

Американские кинокритики назвали "Ирландца" Скорсезе лучшим фильмом года

Журнал Cahiers du cinema назвал лучшие фильмы десятилетия

"Фаворитка" Лантимоса стала лучшим фильмом по версии Европейской киноакадемии

Актриса Хелен Миррен получит почетного "Золотого медведя" Берлинале

Актриса Хелен Миррен получит почетного "Золотого медведя" Берлинале

В Москве заочно арестовали раввина по делу о книгах из библиотеки Шнеерсона

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');