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Русский музей оштрафован на 100 тыс. рублей за протечки

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В Петербурга Дзержинский суд оштрафовал Русский музей на 100 тыс. рублей за то, что в помещениях фондов произошла протечка и были повреждены штукатурка и краска на стенах, сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

По мнению суда, учреждение нарушило требования по охране объектов культурного наследия (ч.1 ст.7.13 КоАП).

Из-за этого 2 апреля 2019 года днем в помещениях корпуса по адресу дом 2-4, литер.Д по Инженерной улице произошла протечка с потолков и по стенам. Пострадали помещения Фонда рисунка, Фонда живописи ХХ века и Фонда хранения рам. В результате там были разрушены красочные слои и слои штукатурки.

Адвокат музея просил закрыть дело. Он объяснял, что ремонт помещений фондов без их перепланировки и перемещение хранящихся работ и рам стоили бы дорого, а Минкультуры на это денег не выделяло.

Петербург Русский музей Дзержинский суд Минкультуры

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