Мэр города в Казахстане обратился к Майклу Бэю из-за фильма "Призрачная шестерка"

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Аким (мэр) города Туркестан на юге Казахстана Рашид Аюпов написал обращение к американскому режиссеру Майклу Бэю после выхода фильма "Призрачная шестерка".

Свое обращение аким опубликовал в фейсбуке. Аюпов в письме выразил благодарность режиссеру за фильм, а также указал на тот факт, что звучание вымышленной страны "Тургистан", показанной в фильме, схоже с названием казахстанского города Туркестан.

По мнению чиновника, зрители после просмотра фильма могут "негативно думать" о его городе. Аюпов подчеркнул в обращении, что реальный казахстанский Туркестан "совершенно отличается от того, что изображен в фильме".

Он также рассказал в своем обращении, что город, имеющий более чем 1,5-тысячелетнюю историю, включен в список культурного наследия ЮНЕСКО. "Как мэр Туркестана, я хотел бы пригласить вас посетить наш город, чтобы увидеть исторические шедевры XVII века, великолепные современные архитектурные здания, чтобы получить доказательства того, что на самом деле есть гораздо больше интересных достопримечательностей и мест, которые можно было бы показывать в любом из ваших фильмов", - отметил Аюпов.

"Призрачная шестерка" - американский боевик Майкла Бэя, вышел в свет 13 декабря 2019 года на стрим-канале Netflix.

В сюжете фильма американский миллиардер, сделавший свое состояние на изобретении сверхсильных неодимовых магнитов, становится свидетелем жестокого подавления народного восстания в ближневосточной стране Тургистан. Диктатор Тургистана Ровач Алимов применяет против собственных граждан боевую авиацию и химическое оружие. Мировое сообщество смотрит на эти преступления сквозь пальцы. Герой фильма решает помочь народу Тургистана избавиться от диктатора и его приспешников.