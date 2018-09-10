"Гоголь-центр" анонсировал премьеру музыкального манифеста за авторством Серебренникова

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - В "Гоголь-центре" до конца года выпустят две премьеры - музыкальный манифест художественного руководителя Кирилла Серебренникова и "Мизантроп" Жана-Батиста Мольера.

"Я думаю, предстоящий год будет для нас непростым, но плодотворным. И мы сохраним рабочее состояние труппы и всего театра в том качестве и художественном состоянии, которое было заложено Кириллом Серебренниковым при создании "Гоголь-центра" (...) Надеюсь, что уже в этом сезоне, 6-ую годовщину "Гоголь-центра" мы будем отмечать вместе с Кириллом", - сообщил директор театра Алексей Кабешев.

На середину декабря запланирована премьера музыкального манифеста "Барокко", автором которого выступит Серебренников. В рамках мультижанрового проекта артисты театра и певцы молодежной программы Большого театра исполнят произведения Генделя, Монтеверди, Перселла, Рамо, Люлли, Вивальди, Баха и других знаменитых барочных композиторов. В спектакле будут звучать тексты французских философов и кинематографистов конца 60-х годов ХХ века, а сцены из фильмов "Забриски Пойнт" Антониони и "Красота по-американски" Сэма Мендеса станут частью представления.

5 и 6 декабря пройдет премьера "Мизантропа" Жана-Батиста Мольера, переводчиком стал Дмитрий Быков, режиссером - Элмар Сеньков из Латвии.

В 2019 году "Гоголь-центр" планирует выпустить "Петровых в гриппе и вокруг него" (режиссер Денис Азаров) по нашумевшему роману Алексея Сальникова; "Боженьку" по пьесе Валерия Печейкина (режиссерский дебют Никиты Кукушкина). Помимо этого, ожидается премьера спектакля "Палачи" по одноименной пьесе Мартина Макдонаха, адаптацией русского текста занимался Серебренников.

В 2019 году в "Гоголь-центре" состоится театральный дебют кинорежиссера Жоры Крыжовникова и премьера нового спектакля хореографа Евгения Кулагина и латвийского режиссера Владислава Наставшева.

Новым проектом театра станет "Гоголь-текст": пьесы, лекции, документальные материалы, статьи, связанные с репертуаром театра, выйдут в виде серии книг. Первыми издадут три книги, посвященные "Московской кинотрилогии" - спектаклям "Идиоты", "Братья" и "Страх".

В планах театра гастроли как по России (Петербург, Екатеринбург, Омск), так и в мире (Баку, Берлин, Гамбург, Авиньон, Дубровник, Нью-Йорк).

Серебренников является одним из фигурантов дела "Седьмой студии", которым инкриминируется хищение 133 млн бюджетных рублей, выделенных в 2011-2014 годах основанной худруком "Гоголь-центра" автономной некоммерческой организации (АНО) на реализацию проекта "Платформа" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В настоящее время предварительное расследование завершено, в ближайшее время дело будет передано в прокуратуру для решения вопроса о передаче его в суд.