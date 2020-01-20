Музеи ВДНХ можно будет посетить бесплатно до конца 2020 года

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Музеи и выставки ВДНХ до конца 2020 года можно будет посетить бесплатно, сообщает сайт мэрии Москвы.

Речь идет о центре славянской письменности "Слово", музее ВДНХ, интерактивном комплексе "Буран" и центре "Космонавтика и авиация". Время бесплатного посещения - со вторника по пятницу с 11:00 до 15:00.

Эту акцию запустили к 80-летию выставочного центра, а теперь решили продлить. За полгода постоянные и временные экспозиции ВДНХ в бесплатные часы посетили более 150 000 человек.

Также музей ВДНХ, "Буран" и центр "Слово" будут работать бесплатно каждое третье воскресенье месяца с 11:00 до 22:00.

Все музеи и выставки ВДНХ бесплатно открыты для детей-инвалидов, детей-сирот, детей младше шести лет, инвалидов 1-й и 2-й групп, членов многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны и школьников в составе экскурсий.