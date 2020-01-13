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Объявлены номинанты на премию "Оскар"

Объявлены номинанты на премию "Оскар"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Американская киноакадемия объявила номинантов на премию "Оскар". "Джокер" представлен в 11 номинациях, "Ирландец", "1917" и "Однажды... в Голливуде" - в 10.

В категории "Лучший фильм" представлены "Ирландец", "Ford против Ferrari", "Джокер", "Маленькие женщины", "Кролик Джоджо", "1917", "Паразиты", "Однажды... в Голливуде", "Брачная история", "Маленькие женщины".

За статуэтку лучшему режиссеру поборются Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер"), Сэм Мэндес ("1917"), Квентин Тарантино ("Однажды... в Голливуде"), Пон Чжу Хо ("Паразиты").

На премию в номинации "Лучший актер" претендуют Хоакин Феникс ("Джокер"), Адам Драйвер ("Брачные истории"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды... в Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Джонатан Прайс ("Два папы").

В категории "Лучшая актриса" представлены Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Синтия Эриво ("Гарриет"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Рене Зеллвегер ("Джуди"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

В категории "Лучшая мужская роль второго плана" представлены Брэд Питт за фильм "Однажды... в Голливуде", Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два папы"), Аль Пачино и Джо Пеши за фильм "Ирландец".

Лучшей актрисой второго плана может стать Марго Робби ("Скандал"), Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йохансон ("Кролик Джо-Джо"), Кэти Бэйтс ("Дело Ричарда Джуэлла"), Флоренс Пью ("Мальнькие женщины").

В категории "Лучший анимационный" фильм представлены "Как приручить дракона 3: Скрытый мир", "История игрушек 4", "Потерянное звено", "Клаус", "Я потерял своё тело".

Без российских номинантов

Российский фильм "Дылда" не попал в список претендентов в категории "Лучший фильм на иностранном языке". В этой номинации будут представлены "Паразиты" режиссёра Пон Чжу Хо, "Боль и слава" Педро Альмодовара, "Страна меда" (Северная Македония, режиссеры - Тамара Котевска и Любомир Стефанов) и "Тело Христово" (Польша, режиссер - Ян Комаса), "Отверженные" (Франция).

Документальный фильм "Акварель" Виктора Косаковского не вошел в список номинантов в категории "Лучший документальный короткометражный фильм": за награду поборются "Американская фабрика" (American Factory, США), "Для Самы" (For Sama, Великобритания, Сирия), "Страна меда" (Honeyland, Северная Македония), "Пещера" (The Cave) и "На краю демократии" (The Edge of Democracy, Бразилия).

В категории "Короткометражный анимационный фильм", где в шорт-листе была представлена работа "Он не может жить без космоса" Константина Бронзита за награду поборются "Дочь", "Волосатая любовь", "Котбуль", "Незабываемо" и "Сестра".

Победители будут объявлены 9 февраля на 92-й церемонии вручения "Оскар" в Лос-Анджелесе.

Оскар Голливуд

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